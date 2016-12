«Антонов» предложил Трампу свои самолеты в качестве замены Президентского борта №1

После того, как новый Президент США Дональд Трамп отказался летать на самолете марки Boeing, который строился специально для главы государства, украинское предприятие предложило ему свою замену. Государственное предприятие «Антонов» разместило соответствующее сообщение на своей странице в Twitter: «May be it is better to consider Antonov aircraft as Air Force One» — Может лучше рассмотреть Антонов как борт номер один.

Ранее Трамп сообщил, что строительство нового самолета для Президента США от компании Boeing стоит отменить из-за излишней дороговизны проекта. Рассмотрел ли Трамп предложение украинской авиастроителя в качестве альтернативы – неизвестно.