Бердянские пограничники задержали браконьера, выудившего рыбы на 100 тысяч гривен

Сотрудники Бердянского пограничного отряда поймали браконьера, незаконно выловившего рыбы на 100 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда, пограничники получили информацию о том, что в районе поселка Стрелкового осуществляется незаконный вылов рыбы.

В ходе проверочных мероприятий пограничники заметили маломерное плавсредство, которое пристало к берегу. В лодке, которой управлял 51-летний житель Геническа, было выявлено 3 тысячи бычков и полтысячи ловушек для их ловли. Ущерб от действий браконьера оценили в 100 тысяч гривен.

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В отношении него в правоохранительных органах было начато уголовное производство по статье за незаконное занятие рыбным промыслом.