Бердянские пограничники задержали мужчину с поддельными документами на «BMW» (ФОТО)

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда сообщает, что 27 декабря на контрольном пункте «Чонгар» был остановлен автомобиль «BMW», за рулем которого находился 41-летний житель Донецкой области. При проверки документов на авто было выявлено, что доверенность выписана без участия владельца. В этот момент владелец находился за пределами материковой части Украины.

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Транспортное средство было передано правохранителям, а также направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины.