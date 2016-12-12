БК «Запорожье-ZOG» убедительно выиграла выездную игру в Луцке

Луцкие поклонники баскетбола надеялись, что после сенсационного выигрыша у «Днепра» (71:69) их любимцы докажут, что это была не случайность. Впрочем, запорожским баскетболистам после двух подряд неудач победа тоже очень была необходима. Поэтому подопечные Дмитрия Щиглинского уже в стартовой четверти пытались создать комфортный отрыв. Почин сделал ветеран команды Яков Змитрович собственным энд-ваном, а в дальнейшем роль главного бомбардира взял на себя Макс Конате, который в течение десяти минут записал в личной актива 12 очков. После слэм-данка последнего главный тренер лучан Дмитрий Чайковский уже на 3-й минуте вынужден был взять минутный перерыв. Однако еще до первого перерыва преимущество гостей выросло до 14 пунктов — 28:14. Единственное, за что можно упрекнуть запорожцам — проиграная борьба под щитами. Это был сигнал, что хозяева не проявили свой потенциал.

Действительно, во второй десятиминутке луцкие баскетболисты, наконец, наладили комбинационную игру, главным образом, за счет активности двух игроков, в чьей игровой биографии был запорожский этап — Олега Рудакова и Станислава Дикого. Оба в первой половине матча набрали по 6 очков, а Рудаков еще и собрал 5 отскоков. Впрочем, их усилия не помешали БК «Запорожье-ZOG» увеличить отрыв до 16 пунктов, хотя перед самой большим перерывом Эдуард Федчук несколько сократил отставание (28:43).

В третьей четверти запорожцам усилиями Макса Конате и Томаса Камусаки несколько раз удавалось доводить разницу в счете до 23 пунктов. Лучане пытались отыграться благодаря дальним броскам, но только один из них, в исполнении Стаса Дикого, достиг цели. Правда, произошло это на предпоследней минуте матча, судьба которого уже была решена. 73:56 — заслуженная победа гостей из Запорожья над одним из аутсайдеров чемпионата.

На этой неделе подопечных Дмитрия Щиглинского ждет ответственное испытание — дерби с «Днепром», который сейчас находится на третьей строчке турнирной таблицы. Первая игра между соседями состоится 16 декабря в Днепре, вторая — в воскресенье на паркете Дворца спорта ОАО «ЗАС».

«Волиньбаскет» (Луцк) — БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG». Луцк. 11 декабря. Спортивный зал ОДЮСШ.

Судьи: Р. Пономаренко, В. Хоменко, С. Тисленко.

«Волиньбаскет»: Коцкий, Тимощук (5), Дикий (16 + 6 подборов), Герасимчук (2), Рудаков (12 + 9 подборов) Глушко, Кисильчук, Шконда (4), Дейна, Моторчук (6 + 6 подборов), Фурс (4), Федчук (7).

БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG»: Рыбалко (6 + 5 подборов), Буренко (16 + 5 передач), Камусаки (6 + 5 подборов), Конате (21 + 9 подборов), Змитрович (7); Кондраков, Буц (4), Вит. Быков (2), Овдеенко (11 + 5 подборов), Михеев.

Броски с игры: 2 очковые — 19/41 — 18/36; 3-очковые — 4/27 — 8/23. Штрафные броски: 6/7 — 13/17. Подбор мяча: 24/12 — 31/10.