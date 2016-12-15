Благотворительность по-баскетбольному

Давние шефские связи связывают запорожскую мужскую баскетбольную команду мастеров и воспитанников коммунального учреждения «Молочанская специальная общеобразовательная школа-интернат» Запорожского областного совета, в котором учатся не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также те, которых родители не в состоянии самостоятельно содержать.

В среду, 14 декабря, юные молочанцы прибыли во Дворец спорта ОАО «ЗАС», чтобы стать свидетелями тренировки команды «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG», которая готовится к двум ответственным матчам чемпионата Украины с «Днепром». А потом игроки основного состава запорожского клуба под руководством главного тренера Дмитрия Щиглинского провели мастер-класс для своих подшефных. Баскетболисты показали, как разминается профессиональная команда, как тренируется, как играет.

Понятно, что игроки не заменят детям родителей, но отвлечь от каких-то проблем и подарить положительные эмоции им под силу, ведь, как говорят, чужих детей не бывает. Мастер-класс — это традиционная разминка, бросковые упражнения, дриблинг, веселые эстафеты, в которых принимали участие и дети, и профессионалы, получив огромное удовольствие. Конечно, и поиграли в баскетбол, тоже в смешанных составах.



— Эти дети — наши давние друзья, ведь многие из них не впервые приезжают в Запорожье, — рассказывает президент БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Виктор Стельмаков. — Мы знаем, что они болеют за нашу команду, радуются каждой возможности встретиться и пообщаться с игроками, выполнить несколько упражнений с мячом под их руководством. Видно, что им очень нравится поучиться чему-то у мастеров баскетбола.

Юрий Ковалевский, преподаватель Молочанской специальной общеобразовательной школы-интернаты:

— В нашем интернате обучаются дети с особенностями психофизического развития. Мы их адаптируем к будущей самостоятельной жизни, ведь по завершении обучения им придется интегрироваться в общество. Одним из средств в достижении этой цели является спорт. И лучшей мотивации, чем встреча с профессиональной командой, нет.



Действительно, шефство баскетбольного клуба над воспитанниками Молочанской школы-интерната прививает последним интерес к занятиям спортом. Особенно популярны в учебном заведении игровые виды спорта. К примеру, флорбольная команда «Шквал», в которую входят и ученики, и преподаватели, — участница чемпионата Украины среди коллективов первой лиги, а юные молочанские баскетболисты в конце ноября выезжали в Николаев, где в споре 13 команд, представлявших десять областей страны, воспитанники интерната заняли третье место во Всеукраинских соревнованиях в рамках баскетбольной недели Специальной Олимпиады Европы. Также баскетбольная команда интерната заняла первое место в баскетбольных соревнованиях на III Открытых Играх Специальной Олимпиады, которые состоялись осенью во Львове. В этих соревнованиях молочанцы победили шесть зарубежных команд и львовских баскетболистов.

Под занавес мастер-класса юных гостей ждал традиционный вкусный сюрприз ко Дню Святого Николая — торт, конфеты, фрукты, кока-кола … Воспитанники школы-интерната подарили любимой команде икону, которую изготовили сами. А на память баскетболисты подарили им мячи с подписями и другую атрибутику команды и сделали совместные фото со своими подшефными.