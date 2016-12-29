Боевики начали распиливать еще одну шахту на Донбассе

Как сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины, на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях Луганской области началось очередное разворовывание шахты.

Читайте также: У боевиков «ЛНР» произошла пьяная перестрелка на передовых позициях – ГУР

По данным ведомства, на этот раз боевики начали распиливать металлические конструкции и вывозить их на территорию Российской Федерации как металлом из шахты «Мария-Глубокая» (ранее им. Менжинского) в городе Первомайск Луганской области.