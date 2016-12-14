Боевики обстреляли контрольный пост «Майорск»: один человек погиб (ФОТО)

В 9 часов утра незаконные вооруженные формирования открыли огонь по контрольному пункту «Майорск». В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранение в плечо.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, огонь был открыт из стрелкового оружия в направлении контрольного пункта въезда-выезда «Майорск». В это время там находились люди, направляющиеся к линии разграничения. В результате этого обстрела один гражданский получил смертельное ранение в голову, второй – ранение в плечо.

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Работа КПВВ «Майорск» приостановлена.