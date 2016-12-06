Бойцы ГСЧС помогли двум водителям выбраться из снежной ловушки

5 декабря в 10:30 сотрудники ГСЧС при въезде в Орехов на автодороге «Запорожье-Мариуполь» помогли извлечь из снежной ловушки авто «Москвич».

Водитель машины не смог заехать на горку и авто съехало на обочину дороги. Спасатели вытащили «Москвич» и переместили его на безопасный участок трассы.

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Также, в этот день помощь понадобилась водителю легковушки «Газель» возле села Балочки, что в Пологовском районе. Водитель не смог справится с гололедом и застрял на бездорожье.

Бойцы 21 ГПСЧ при помощи троса вытащили авто на дорогу.