Власть Запорожья надеется получить из Киева 500 млн грн. на скандальный долгострой

В Киеве, 9 декабря в пятницу прошло Общее Собрание (Конференция) уполномоченных представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, после которой рассмотрели вопрос о строительстве мостовых переходов через реку Днепр в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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По итогам совещания принято решение о том, что в ближайшие дни Киев направит в Запорожье 28 млн грн. на покупку металлоконструкций для строящихся мостов. Еще 5 млн грн. выделит город.

Владимир Буряк также отметил, что надеется, что в Госбюджете-2017 года будет предусмотрено 500 млн грн. на строительство запорожских мостов.