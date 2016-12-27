ВНИМАНИЕ! Штормовое предупреждение в Запорожье и области

На протяжении трех дней в Запорожье и Запорожской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Сегодня, 27 декабря ночью в Запорожье и Запорожской области днем сильный снег, вместе с порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах сохранится гололедица.

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Последующие несколько дней в Запорожье и Запорожской области ожидается ясная погода, но местами будут небольшие осадки, гололедица на дороге, ветер в приделах 10-15 м/с. Температура воздуха продержится ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 2-х мороза до 3 градусов тепла.

Максимальные порывы ветра будет подниматься в пределах 15-20 м/с, температура воздуха максимально опуститься до 5-7 градусов мороза ночь.

Также сотрудники ГСЧС Запорожской области призывает граждан соблюдать правила безопасности, особенно во время езды на машине по дороге, для избежания ДТП.