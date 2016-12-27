Военная разведка рассказала о потерях боевиков на «Светлодарской дуге»

В Главном управлении разведки (ГУР) Украины рассказали о потерях незаконных вооруженных формирований в районе «Светлодарской дуги». В ведомстве сообщили, что в период с 19 по 25 декабря всего была зафиксирована гибель 18 боевиков, еще 38 получили ранения.

Согласно данных ГУР, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полке морской пехоты (Новоазовск) погибло 3 боевиков, еще 5 получили ранения.

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Из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка)погибло 15 боевиков, еще 32 получили ранения. Во 2 отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) был ранен один боевик.