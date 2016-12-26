Возле аэропорта «Запорожье» легковое авто врезалось в локомотив: пострадавших госпитализировали

25 декабря около 23:30 на железнодорожном переезде возле Международного аэропорта «Запорожье» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, легковое авто врезалось в локомотив поезда. В результате ДТП пострадало двое пассажиров и водитель.

58-летний водитель получил открытый перелом левой голени, левого бедра, проникающую травму живота, ушиб грудной клетки, травматический шок 1 степени. Его доставили в Запорожскую областную клиническую больницу в Отделение хирургии.

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39-летнему пассажиру диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытый перелом костей левого предплечья. Его доставили в городскую клиническую больницу экстренной и скорой медицинской помощи в травматологический пункт.

Третий пассажир, женщина 42-х лет, получила ссадины лба и возможно закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Ее также доставили в травматологический пункт.