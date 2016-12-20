Возле Главной ёлки города пройдет Фестиваль уличной еды

20.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, 24-25 декабря пройдет уже традиционный для нашего города Фестиваль уличной еды.

Так, на этих выходных состоится «Зимний Пикник» возле Главной ёлки города на площади Фестивальной.

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На Фестивале уличной еды можно будет вкусно поесть, научиться новому на мастер-классах, увидеть и приобрести много милых вещей, а также узнать о креативных идеях для новогодних сюрпризов.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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One Response to Возле Главной ёлки города пройдет Фестиваль уличной еды

  1. Ирина 22.12.2016 - 11:49

    Вот тут https://vk.com/foodfest2016 больше информации о данном событии)

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