Возле Главной ёлки города пройдет Фестиваль уличной еды

В Запорожье, 24-25 декабря пройдет уже традиционный для нашего города Фестиваль уличной еды.
Так, на этих выходных состоится «Зимний Пикник» возле Главной ёлки города на площади Фестивальной.
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На Фестивале уличной еды можно будет вкусно поесть, научиться новому на мастер-классах, увидеть и приобрести много милых вещей, а также узнать о креативных идеях для новогодних сюрпризов.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Вот тут https://vk.com/foodfest2016 больше информации о данном событии)