Возле запорожского гипермаркета сбили пешехода

В Запорожье, вчера 18 декабря произошла авария с пострадавшим в ней пешеходом. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

ДТП произошло около 18:10 по улице Хортицкое шоссе, напротив гипермаркета «Новая линия». Так, водитель легкового автомобиля сбил 58-летнюю женщину.

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На место происшествия сразу вызвали «Скорую», которая госпитализировала пострадавшую в городскую больницу. Там у неё диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области.