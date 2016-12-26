Возле Запорожья на трассе машина влетела в кювет: пострадавший 4-летний ребенок впал в кому

25 декабря на Днепропетровской трассе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

В результате ДТП пострадала 40-летняя женщина и 4-летний ребенок.

Женщина получила ушиб головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Читайте также: На Космосе пожарные помогли мужчине выбраться из колодца

4-летнему пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, внутричерепное кровоизлияние, ушиб головного мозга, перелом костей носа, закрытый перлом верхней трети правого плеча, травмы органов брюшной полости, носовое кровотечение, кома 3 степени и шок 2-3 степени.

Пострадавших доставили в близлежащую городскую больницу: ребенка в Отделение реанимации и интенсивной терапии, а женщину в травматологический пункт.