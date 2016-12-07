Волонтер заявил о том, что Военная служба правопорядка «отжимает» автомобили у военных в зоне АТО

Волонтер Юрий Мысягин заявил о том, что Военная служба правопорядка (ВСП) начала изымать у военнослужащих в зоне АТО автомобили без надлежащих документов. В частности он сообщил о подобном случае в расположении 1 батальона 54 бригады ВСУ.

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По его словам, волонтеры на протяжении 2014-2015 годов часто передавали на нужды военных автомобили без документов, к тому же автомобили часто переходили из рук в руки различных подразделений и часто после повреждений переделывались. При этом Мысягин отметил, что та новых образцов техники на передовой нет и военные пользуются транспортом, полученным от волонтеров.

Официальных комментариев по данному вопросу пока нет.