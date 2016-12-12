Всевидящее око: в Запорожье за городскими елками ведется пристальное наблюдение

Управление по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета сообщает, что запорожские городские елки на период зимних праздников находятся под усиленной охраной.

Данные меры приняты для того, чтобы предотвратить попытку незаконной вырубки хвойных насаждений.

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Согласно распоряжению, для охраны активизированы районные администрации городского совета, инспекции по благоустройству городского совета, при поддержке Управления патрульной полиции в городе Запорожье, Днепровского отдела полиции, Управления полиции охраны в Запорожской области, Государственной экологической инспекции в Запорожской области, ГП «Запорожское лесоохотничье хозяйство», Национального заповедника «Хортица» по выявлению и недопущению незаконных вырубок хвойных насаждений, а также деревьев и кустарников хвойных пород на территории областного центра.