Вход только про приглашениям: в Мелитополе на заседание председателя горсовета не пустили журналиста

6 декабря сотрудники Мелитопольского отделения полиции зарегистрировали заявление от директора одного из местных телеканалов. Заявитель сообщил, что в 15:55 его оператора не пустили в помещение, где проходила встреча председателя Мелитопольского горсовета с председателями квартальных комитетов и старших многоквартирных домов.

Кроме того, в этот же день на это же заседание не пустили депутата Мелитопольского городского совета. Не допуск в зал был объяснен тем, что оператор и депутат не имели при себе специального приглашение.

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Оба случая были занесены в Единый реестр досудеьных расследований. Первый — по признакам ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), второй — по признакам ч. 1 ст. 351 УК Украины (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета).

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.