В Бердянске возле одного из магазинов произошла драка с применением травматического оружия

05.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

%d1%86Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 4 декабря полисмены Бердянского отдела зарегистрировали обращение о том, что на проспекте Труда возле магазина происходит драка.

Выехав на место, правоохранители выяснили, что 35-летний мужчина задействовав травматический пистолет «Форт 12Р» ранил двух мужчин, которых госпитализировали в Бердянскую городскую больницу. Стрелявший, который находился в состоянии алкогольного опьянения, также обратился в больницу с телесными повреждениями.

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Правонарушителя опросили. Расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины продолжается.

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