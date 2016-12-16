В Бердянской районе пожарные спасли молодую девушку

Вчера, 15 декабря в 13:02 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Новопетровка, Бердянского района, горит жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Так, пожарные выехали по указанному адресу и на месте установили, что горит одна из комнат дома.

Уже в 14:30 пожар удалось потушить полностью. Во время тушения в доме находилась 23-летняя девушка, которая травмировалась. Позже её госпитализировали в больницу.

Причина пожара устанавливается.