В Бильмацком районе мужчина упал с крыши ангара

Вчера, 13 декабря в селе Примерное 53-летний мужчина упал с крыши ангара. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

В 17:05 в Бильмацкое отделение полиции сообщили о том, что в 14:20 в районную больницу с телесными повреждениями был доставлен 53-летний житель города Днепр.

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Как стало известно полицейским позже, мужчина пострадал во время проведения ремонтных работ, упав с крыши ангара. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

Проводится проверка по произошедшему.