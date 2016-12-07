В борьбе за зрение диабетиков эндокринологи и офтальмологи должны обьединить усилия

Диабетический макулярный отек, возникающий при любой стадии диабетической ретинопатии — это главная причина слепоты у взрослых, с сахарным диабетом. Как помочь пациентам сохранить зрение, избежать серьезных последствий диабета и найти пути решения этой острой проблемы — эти и другие вопросы были подняты на Втором международном междисциплинарном симпозиуме «Оптимизация помощи пациентам с нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы», который прошел 3 декабря в Киеве.

Мероприятие собрало более 450 специалистов офтальмологов и эндокринологов со всей Украины, Казахстана, Белоруссии и Грузии. Среди них были и специалисты центра микрохирургии глаза Запорожской областной больницы.

Как отмечает Нина Луценко, профессор, главный внештатный офтальмолог Департамента ЗОГА, проблема зрения у диабетиков в последнее время носит угрожающий характер: «По официальным данным ВОЗ около 285 миллионов человек во всем мире имеют проблемы со зрением, а более 39 миллионов — поражены слепотой. Прогноз динамики заболеваний глаз и угрозы слепоты отнюдь не утешительный: по данным все той же Всемирной организации здравоохранения до 2020 года число слепых в мире возрастет практически в 2 раза. Поэтому посещение данного мероприятия для нас имело колоссальное значение: мы не только коллегиально смогли раскрыть проблемы, связанные с улучшением доступа пациентов к эффективному лечению, но и впервые в Украине выработать единый подход к тактике ведения пациентов с диабетическим макулярным отеком «.

Целью симпозиума стала необходимость объединить усилия врачей эндокринологов и офтальмологов в борьбе с потерей зрения диабетиками. Совместный подход к этой проблеме должен помочь эндокринологам принять важность ранней диагностики и направления пациентов с диагнозом «диабет» к врачам офтальмологам.

Этой теме были посвящены доклады как зарубежных специалистов (профессора из Турции Шермет Фиген, профессора из Швейцарии Юстуса Гарвега и др.) так и отечественных (республиканского офтальмолога Оксаны Витовской, республиканского эндокринолога Бориса Маньковского и др).

Проблемой диабетического макулярного отёка не менее обеспокоены в Запорожской областной больнице, поэтому участие в мероприятии приняла вся команда офтальмологов центра микрохирургии глаза ЗОКБ, в том числе и сотрудники кафедры глазных болезней ЗМАПО. В ходе практикума заведующая центром микрохирургии глаза Наталья Унгурян стала еще и модератором одной из групп участников.

«К специалистам нашего центра, пациенты с низким зрением при диабете обращаются практически ежедневно. Но, к нашему сожалению, очень часто уже в глубоко запущенных стадиях, где процесс потери зрения сложно остановить. Поэтому для нас посещение такого мероприятия дало возможность повысить уровень оказания эффективной помощи, изучить особенности введения препаратов при разных стадиях и типах диабета, а так же понимание как можно и нужно усилить взаимосвязь с эндокринологами для максимального улучшения результата и эффекта от лечения», — комментирует значимость посещения мероприятия Наталья Валерьевна.

К слову, в центре микрохирургии глаза Запорожской областной больницы уже давно и успешно занимаются лечением пациентов с проблемами зрения при сахарным диабете. Помимо современных методов диагностики, которые позволяют выявить заболевание на ранних стадиях, в центре проводится эффективные и современные внутриглазные инъекции AntiVEGF препаратов. Эта процедура стабилизирует процесс и направлена на ликвидацию отека центральной зоны сетчатки и замедление прогрессирования заболевания.

Основываясь на статистические данные за 2015 год по Украине, за последние 10 лет распространенность сахарного диабета в нашей стране увеличилась в 1,5 раза. Учитывая тенденцию к постоянному росту данного заболевания среди населения необходима ранняя диагностика и совместные усилия офтальмологов и эндокринологов для предотвращения развития тяжелых осложнений и слепоты у данных категории пациентов. Специалисты областной больницы регулярно участвуют в подобных мероприятиях, чтобы опираясь на опыт и рекомендации мировых офтальмологов, оказывать пациентам самую современную высококвалифицированную помощь.