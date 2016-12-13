В Генпрокуратуру подали рапорт на расследование деятельности губернатора Запорожской области – СМИ

В Генпрокуратуру подали рапорт про необходимость расследования деятельности нынешнего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля и и.о. начальника ГУ Геокадастра в Запорожской области Владислава Шляхового за подписью Владислава Куценко. Об этом сообщают «Українські новини».

В опубликованном рапорте сообщается, что «выявлены обстоятельства, которые могут указывать на совершение преступления» предусмотренные ч.2 ст.28, ч.2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины и состоят в «противоправном завладении землями государственной собственности и неразделёнными землями бывших коллективных сельсько-хозяйственных предприятий».

Впрочем являются ли обнародованные документы достоверными (учитывая, что они опубликованы частично) и ведется ли расследование в Генеральной прокуратуре, пока не ясно.