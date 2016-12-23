В Госпогранслужбе Украины рассказали, как спецслужбы «вербуют» украинцев, выезжающих в Россию

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook о том, как российские спецслужбы оказывают психологическое и физическое давление на украинцев, выезжающих на территорию Российской Федерации.

Как проинформировал Слободян, данные о гражданах Украины, регулярно посещающих РФ внесены в российскую пограничную базу «Каскад-Поток». В частности, речь идет о гражданах, которые постоянно пересекают границу в частных целях, имеют родственников в РФ и имеют автомобиль с российской регистрацией.

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Когда срабатывает база «Каскад-Поток» у граждан Украины изымают паспорт и выводят из общего потока. При прибытии представителей российских спецслужб на украинцев оказывают психологическое давление: угрожают тем, что запретят въезд на территорию РФ, иногда требуют денежные средства, проверяют содержимое и контакты в мобильном телефоне, а также выпытывают об участии в АТО. В некоторых случаях, чтобы склонить к сотрудничеству с российскими спецслужбами, украинцам угрожают уголовной ответственностью за надуманные преступления.

В связи с этим в Госпогранслужбе призывают граждан Украины воздерживаться от поездок на территорию Российской Федерации.