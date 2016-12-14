В ГПУ опровергли информацию о расследовании деятельности Запорожского губернатора

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что автор рапорта о расследовании деятельности главы Запорожской ОГА Константина Брыля Владислав Куценко не может представлять позицию ведомства.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, Куценко является внештатным сотрудником ГПУ с 3 августа этого года в связи с сокращением его должности. Относительно его рапорта по поводу деятельности губернатора Запорожской области и бывшего и.о. Геокадастровой службы в Запорожской области, то он был подан в общем порядке на почту Генпрокуратуры.

