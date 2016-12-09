В Заводском районе мужчина обокрал квартиру бывшей жены

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что из ее квартиры исчезло 2 000 гривен. Также потерпевшая добавила, что подозревает в краже своего бывшего мужа.

Прибыв по указанному адресу, патрульные осмотрели место преступления. В квартире были видны следы от мужской обуви, которые вели к месту, где хранились деньги потерпевшей. Также по словам женщины у ее бывшего супруга могли остаться ключи от ее жилища.

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Узнав адрес подозреваемого, патрульные нанесли ему визит. В беседе с правоохранителям мужчина подтвердил, что именно он зашел в жилище своей бывшей супруги и забрал указанные деньги. Для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего мужчину попросили прибыть в Заводское отделение полиции.