В Заводском районе патрульные застукали трио за кражей дверей подъезда (ФОТО)

19 декабря патрульные полиции задержали криминальное трио, умудрившееся стащить металлические двери от подъезда в одном из домов в Заводском районе города Запорожье.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные вынесли двери одного из домов по улице Исторической. Возле соседнего дома патрульные заметили мужчину и женщину, которые подходили под приметы подозреваемых и заметно нервничали при появлении правоохранителей, неподалеку полицейские нашли и третьего подозреваемого.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.