В Заводском районе полицейские на «горячем» поймали автоугонщика (ФОТО)

Вчера сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали на «горячем» автоугонщика. Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера около 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный разбил окно в автомобиле ЗАЗ на улице Лизы Чайкиной.
Прибывшие на место происшествия патрульные заметили автомобиль с разбитым стеклом на водительской двери. В салоне авто находился мужчина, копошившийся в проводах замка зажигания.
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При установлении личности подозреваемого оказалось, что мужчина ранее судим за угон автомобиля. На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.