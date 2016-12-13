В Заводском районе полицейские на «горячем» поймали автоугонщика (ФОТО)

Вчера сотрудники Патрульной полиции Запорожья поймали на «горячем» автоугонщика. Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера около 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный разбил окно в автомобиле ЗАЗ на улице Лизы Чайкиной.

Прибывшие на место происшествия патрульные заметили автомобиль с разбитым стеклом на водительской двери. В салоне авто находился мужчина, копошившийся в проводах замка зажигания.

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При установлении личности подозреваемого оказалось, что мужчина ранее судим за угон автомобиля. На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.