В Запорожской области активно работает 16 пунктов горячего питания для бездомных

В Запорожской области работает 16 пунктов питания. С начала их работы уже около 500 бездомных людей и людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получили около 3,5 тысяч порций горячего питания.

Из бюджета области на обеспечение питанием бездомных было выделено 120 тысяч гривен.

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В пунктах подают первое (суп или борщ) и второе (каша пшеничная или гречневая с котлетами или сосисками), а также предлагают горячий чай и хлеб.

Кроме этого, в области функционируют 14 центров, служб и отделений учета бездомных граждан и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которые потеряли социальные связи.