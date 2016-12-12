В Запорожской области введен усиленный противоэпидемический режим

12.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Департамента здравоохранения ЗОГА сообщает, что по состоянию на 11 декабря в области зарегистрировано 15 702 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 873,5 на 100 тыс. населения, что превышает пороговый уровень на 35,3% (порог — 645,4).

Читайте также: В некоторых школах Запорожской области возобновили занятия после карантина

Превышение эпидпорога зарегистрировано в:

  • Запорожье — на 25%,
  • Мелитополе — 21%,
  • Бердянске — 47,7%,
  • Энергодаре — 34%,
  • Бердянском районе — 14%,
  • Васильевском районе — 14%,
  • Запорожском районе — 15%,
  • Мелитопольском районе — 58%.

В связи с ситуацией с сегодняшнего дня в Запорожской области вводится усиленный противоэпидемический режим. Это значит, что в учреждениях здравоохранения области начинается масочный режим, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, отделенный прием больных ОРВИ и другие мероприятия.

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям