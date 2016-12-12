В Запорожской области введен усиленный противоэпидемический режим

Департамента здравоохранения ЗОГА сообщает, что по состоянию на 11 декабря в области зарегистрировано 15 702 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 873,5 на 100 тыс. населения, что превышает пороговый уровень на 35,3% (порог — 645,4).

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Превышение эпидпорога зарегистрировано в:

Запорожье — на 25%,

Мелитополе — 21%,

Бердянске — 47,7%,

Энергодаре — 34%,

Бердянском районе — 14%,

Васильевском районе — 14%,

Запорожском районе — 15%,

Мелитопольском районе — 58%.

В связи с ситуацией с сегодняшнего дня в Запорожской области вводится усиленный противоэпидемический режим. Это значит, что в учреждениях здравоохранения области начинается масочный режим, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, отделенный прием больных ОРВИ и другие мероприятия.