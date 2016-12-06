В Запорожской области во время тушения пожара в жилом доме был обнаружен труп (ФОТО)

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщает, что 5 декабря в 09:15 пожарные получили вызов на улицу Герцена в пгт Розовка. Звонивший заявил, что в помещении дома происходит пожар.

На место немедленно выехала одна пожарная машина и три человека личного состава, которые обнаружили горящий жилой дом. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

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При тушении пожара было обнаружено тело 78-летней женщины без признаков жизни. Оказалось, что пострадавшая была хозяйкой дома.