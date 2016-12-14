В Запорожской области в результате взрыва пострадал матрос-срочник

Сегодня ночью в городе Орехов, в одном из автомобилей произошел взрыв, в результате которого получил телесные повреждения матрос ВСУ. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, информацию о происшествии возле районной больницы на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Смирнова поступила в полицию в 0:50.

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Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, взрыв произошел в автомобиле ВАЗ, в котором находились водитель и двое пассажиров. В руках одного из пассажиров взорвался запал от гранаты, в результате чего он потерял фаланги на трех пальцах правой руки. Пострадавший – 20-летний житель Камышевахи, матрос срочной службы ВСУ. Его госпитализировали в больницу. В автомобиле был выявлен корпус от гранаты РГД-5, а также поврежденный запал и чеку с кольцом.