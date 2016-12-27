В Запорожской области из службы доставки вынесли около 54 тысяч гривен

Вчера, 26 декабря в Каменско-Днепровский отдел полиции поступило сообщение, что из помещения службы доставки украли 54 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Так, заявитель рассказал сотрудникам полиции, что в 03:00-03:35 в помещении службы доставки неизвестный проломил стену и, взломав сейф, похитил около 54 тысяч гривен.

Стражи порядка смогли разыскать правонарушителя, им оказался 26-летний молодой человек. Сейчас проводится проверка.