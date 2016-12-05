В Запорожской области налоговая милиция разоблачила руководителей агропромышленного предприятия, уклонявшихся от уплаты налогов (ФОТО)

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что сотрудникам налоговой милиции Запорожской области удалось разоблачить руководителей агропромышленного предприятия, которые умышленно уклонились от уплаты налогов.

Расследование уголовного производства показало, что правонарушители занизили на 3 миллиона 200 тысяч гривен сумму НДС, которая подлежала уплате в бюджет, в результате искусственно завышенной арендованной земельной площади и неправомерного увеличения урожайности.

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При этом сельскохозяйственная продукция покупалась за наличные и реализовывалась крупным предприятиям-зернотрейдерам как собственно выращенная.

Правоохранители провели обыски и изъяли 800 тонн семян подсолнечника и 165 тонн минерального удобрения. Общая стоимость изъятого ориентировочно составила 9,6 млн грн.