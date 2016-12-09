В Запорожской области открыты все автомобильные дороги

В Запорожской области сегодня, 9 декабря открыты все автомобильные дороги общего пользования на всей территории области. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

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Из-за чрезвычайных погодных условий (дождь, снежные заносы, минусовая температура, шквальный ветер) было ограничено движение транспортных средств и пассажирского транспорта со вчера, 8 декабря с 21.00. до 8.00 сегодня 9 декабря на трассе вблизи Бильмацького и Пологовского районов.