В Запорожской области пожилую женщину мошенники «обвели вокруг пальца» шесть раз подряд

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 21 декабря в 15:55 сотрудники Каменско-Днепровского отдела зарегистрировали сообщение от 66-летней женщины, которая стала жертвой мошенников.

Пострадавшая рассказала, что ей на телефон пришло СМС-сообщение, в котором было указано, что она выиграла автомобиль. После она позвонила по номеру, предоставленному в сообщение, где ей сказали, что для того, чтобы забрать авто ей сначала надо заплатить взносы в пенсионный фонд и некоторые налоги. Женщина, поверив мошеннику, перечислила у терминала деньги на шесть счетов.

Позже ей опять позвонили и сказали, что она должна заплатить еще 4050 гривен и тогда сможет забрать авто. Однако женщина наконец догадалась, что попала в лапы ушлых злоумышленников, и не стала перечислить деньги.

Еще через некоторое время ей опять позвонил незнакомец и сообщил, что если она хочет забрать деньги обратно, то должна заплатить еще 680 гривен. До настоящего времени денег заявительница назад так и не получила. Общий ущерб — 17 000 гривен.