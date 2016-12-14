В Запорожской области почти 400 000 семей смогли получить субсидии

14.12.2016 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожской области население стало меньше обращаться за субсидиями. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

Как сообщает директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Игорь Мещан: «С начала отопительного периода мы еженедельно анализируем состояние обращений за назначением жилищных субсидий. За последнюю неделю поступило 4712 обращений. Сейчас фиксируется падение темпов, потому что у нас были недели, когда обращались более 18 тысяч человек».

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За последнюю неделю больше всего граждан обратилось в:

  • Запорожье — 2697 заявлений;
  • Бердянске — 176 заявлений;
  • Энергодаре — 154;
  • Пологовском районе — 544;
  • Вольнянском районе — 335;
  • Приморском районе — 215 заявлений.

По состоянию на пятницу, 9 декабря, в органы социальной защиты населения области с соответствующими заявлениями обратилось 373 тыс 842 семьи.

 

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