В Запорожской области пьяный мужчина, задушив 66-летнюю женщину, спрятал тело под кровать

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 9 ноября сотрудники Каменско-Днепровского отдела зарегистрировали заявление от 30-летнего жителя села Водяное о том, что умерла его соседка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая собрала вещественные доказательства и передала тело 66-летней потерпевшей на экспертизу.Экспертиза показала. что женщина скончалась от механической асфиксии (удушения).

Во время расследования правоохранители опросили всех возможных свидетелей и пришли к выводу, что преступление совершил 40-летний мужчина, который не единожды приходил в гости к сыну пострадавшей.

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Подозреваемый был объявлен в розыск и на территории Васильевского района полисмены обнаружили человека, похожего по приметам. Подозреваемый был арестован.

Следствие установило, что в тот день в дом 66-летней женщины, где она проживала с сыном и его женой, пришел 40-летний подозреваемый. Сын женщины и злоумышленник распивали алкоголь, а после легли спать. Ночью пенсионерка проснулась и стала будить пьяного гостя. Последний напал на женщину, задушил ее и спрятал тело под кровать, а родственникам утром сказал, что пострадавшая куда-то ушла.

Расследование уголовного производства продолжается. Правонарушителю может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.