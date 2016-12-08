В Запорожской области хотят стабилизировать цену на хлеб

В Запорожской области хотят стабилизировать цену на хлеб. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

На встрече заместителя председателя облгосадминистрации (стажировка) Александр Нимас с руководителями хлебопекарных предприятий, работающих в области, был рассмотрен главный вопрос по поводу ценовой ситуации на рынке производства хлеба и хлебобулочных изделий.

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«Хлеб всегда был основным продуктом питания для обеспечения продовольственной безопасности, который, кроме потребительских качеств, несет социальную нагрузку. Продовольственная безопасность — это гарантированное обеспечение населения хлебом высокого качества в достаточном количестве по доступным и стабильным ценам. Так что выросли цены на хлеб, увеличилось количество обращений граждан в облгосадминистрации по этому вопросу, растет социальная напряженность», — подчеркнул Александр Нимас.

Из-за того, что с 24 ноября 2016 предприятия ТМ «Хлебодар» подняли оптово-отпускную цену на хлеб и хлебобулочные изделия на 5%, ситуация на рынке сложилась напряженная.

«В этом году аграриями области собрано 1 700 000 тонн пшеницы, из которой продовольственной — более 900 тыс. тонн, что полностью обеспечивает потребность региона в муке для производства хлеба до будущего урожая» — отметил директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Андрей Ревуцкий.

По данным мониторинга государственной службы статистики, средняя цена на хлеб из муки первого сорта в Запорожской области составляет 9,75 грн/кг (в Днепропетровской — 11,39 грн/кг, Херсонской — 10,52 грн/кг, в среднем по Украине — 10,70 грн/кг), что соответствует 20-му месту среди регионов Украины, средняя цена на ржано-пшеничный хлеб в Запорожской области составляет 9,51 грн/кг (в Днепропетровской — 9,76 грн/кг, Херсонской — 11,04 грн/кг, по Украине — 10,48 грн/кг), что соответствует 17 месту среди регионов Украины.

Как заявил Александр Нимас: «Для недопущения социальной напряженности нам вместе с руководителями ведущих хлебопекарных предприятий области и торговых сетей необходимо совместно найти пути для стабилизации ценовой ситуации на рынке хлебобулочных изделий».