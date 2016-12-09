В Запорожской области эпидемии гриппа и ОРВИ нет

В Запорожской области превышение эпидемического порога гриппа и ОРВИ было зафиксировано только в нескольких районах и городах области. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

С начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в области уже переболели 85 902 человек, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого сезона. Об этом сообщил главный эпидемиолог области Александр Мащак.

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Как он утверждает, в течение ноября заболеваемость ОРВИ в области находилась на сезонном уровне и сопровождалась еженедельным ростом. Темп прироста в течение ноября составлял от 3 до 5% в неделю. На 48-й неделе (28.11-04.12.16) в области заболеваемость выросла на 15% по сравнению с предыдущей неделей, тогда уже было зарегистрировано 11927 случаев заболеваний.

В области превышение порога было только на четырех административных территориях: Приморский район — на 18%, город Мелитополь и Энергодар — на 5%, Гуляйпольский район — на 2%. На всех остальных территориях области пороговый уровень заболеваемости не превышен.

«Превышение пороговых уровней в пределах от 1% до 25% — это средний уровень заболеваемости, поэтому на сегодня говорить о начале эпидемического подъема нельзя. Превышение от 25% до 70% считается высоким уровнем заболеваемости, при этом превышение порогового уровня в 50% и больше говорит о начале эпидемии», — отметил Александр Мащак.