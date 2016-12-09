В Запорожской области 18 женщин получили звание «Мать-героиня»
В Запорожской области 18 запорожских женщин присвоено почетное звание «Мать-героиня». Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.
Так Указом Президента Петра Порошенко почетное звание «Мать-героиня» было присвоено 1072 украинским женщинам. Такое звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития детей.
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Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, всего в этом году почетное звание присвоено 40 запорожским женщинам, а за период с 2005 года матерями-героинями в области стали 1508 женщин.
Так, ряды матерей-героинь пополнили:
- Аветисян Б.Х. — Мать шестерых детей, с.Лазурное Мелитопольского района;
- Башенная Л.В — мать шестерых детей, м.Молочанськ Токмакского района;
- Бычек Т.М. — Мать пятерых детей, с.Резедивка Вольнянского района;
- Волк Л. — Иметь девяти детей, с.Нововодяне Каменско-Днепровского района;
- Задорожная В.С. — Мать шестерых детей, Бердянск;
- Зуева Н.А. — Мать пятерых детей, пгт Камышеваха Ореховского района;
- Ивченко С.М. — Мать пятерых детей, пгт Михайловка;
- Ильчук С. — Мать пятерых детей, с.Мирное Гуляйпольского района;
- Кадр А.В. — Мать шестерых детей, с.Богатиривка Вольнянского района;
- Камордина Т.Г. — Мать семерых детей, Бердянск;
- Угольник Н.В. — Мать пятерых детей, с.Константиновка Мелитопольского района;
- Люсова Н.С. — Мать пятерых детей, Бердянск;
- Майсак А.М — мать пятерых детей, с.Долина Токмакского района;
- Марданшина А.Н. — Мать пятерых детей, Мелитополь;
- Петрик Г.И. — Мать пятерых детей, с.Богатиривка Вольнянского района;
- Петель С.В. — Мать семерых детей, пгт Камышеваха Ореховского района;
- Славская Ю.С. — Мать семерых детей, с.Верхняя Криница Васильевского района;
- Ткаченко Л.И. — Мать пятерых детей, с.Борисивка Приморского района.