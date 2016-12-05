В Запорожской области 39-летнего мужчину подрезал «товарищ по стакану»

3 декабря в Бильмацькое отделение полиции позвонили из городской больницы сообщили, что к ним в учреждение был доставлен 39-летний мужчина с проникающим ножевым ранением туловища.

Сотрудники полиции выяснили, что ранения мужчине нанес 30-летний мужчина. Происшествие случилось в 07:00 в пгт Бильмак во время распития алкогольных напитков.

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Злоумышленника опросили, а сведения были внесены в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.