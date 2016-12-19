В Запорожской области 41-летнюю женщину собутыльник забил насмерть кочергой

В субботу, 17 декабря в селе Ясная Поляна обнаружено тело 41-летняя женщины, которая, вероятнее всего, погибла от рук своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Как стало известно сотрудникам полиции позже, 16 декабря около 16:00 во время совместного употребления алкогольных напитков между 47-летним сожителем и погибшей возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кочергой.

Тело женщины отправили на экспертизу для установления причины смерти. Продолжается расследование.