В Запорожской области 74-летний мужчина зарезал до смерти своего сына

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 3 декабря сотрудники Токмакского отделения полиции зарегистрировали сообщение о том, что около 20:00 74-летний мужчина, проживающий на улице Шевченко, во время ссоры напал на свое 41-летнего сына с ножом и зарезал его.

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Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направлен в ИВС. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.