В Запорожской области 82-летняя женщина отравилась грибами-лисичками

24 декабря в 18:14 в Запорожскую областную клиническую больницу обратилась женщина 1934 года рождения. О этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Женщина 19 декабря употребила в пищу грибы-лисички, собранные самостоятельно. После этого она почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Ей диагностировали нейропатию, болевой синдром, отравление грибами.

По всей видимости пожилая женщина является членом семьи, которая обратилась в больницу 23 декабря.