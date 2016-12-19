В Запорожской области 9 участникам АТО обещают приобрести квартиры

В 2017 году из областного бюджета Запорожья выделено 5 миллионов гривен для покупки 9 квартир в Запорожье, в Васильевском, Пологовском, а также в Приазовском районах инвалидам 3 группы, участвовавшим в АТО.

Запорожская область является первой в Украине, которая предоставляет такую ​​помощь инвалидам III группы из числа участников АТО.

Кроме того, инвалиды войны, из числа участников антитеррористической операции, в 2017 году будут получать ежемесячную денежную помощь в размере: инвалиды I группы — 1000 грн .; инвалиды II группы — 700 грн .; инвалиды III группы — 500 грн.

Также, участники АТО, ветераны войны, труда, дети войны, инвалиды будут обеспечиваться санаторно-курортными путевками на общую сумму 3 млн гривен.

Ко Дню защитника Украины (14 октября) инвалидам и участникам боевых действий АТО предоставляться ежегодный адресная денежная помощь в размере 500 грн. каждому.

Об этом сообщает Пресс-служба ЗОГА.