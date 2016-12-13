В Запорожском аэропорту задержали иностранца с большой партией контрабандных лекарств (ФОТО)

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда в Запорожской области сообщает, что вчера в аэропорту Запорожья сотрудники Бердянского пограничного отряда обнаружили у пассажира, гражданина Китая, прилетевшего из Стамбула, партию контрабандных медицинских препаратов.

В результате обыска у мужчины было выявлено 988 упаковок (около 18 000 таблеток) «Бициклола», который используют для лечения гепатита. Предварительная сумма оценки товара — 857 000 гривен.

Сведения о данном факте были переданы сотрудникам СБУ Запорожской области, а препараты были переданы в ГФС.