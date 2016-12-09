В Запорожском центре занятости появилась новая услуга «видео-вакансии»

В Запорожье с целью обеспечения эффективной практической помощи работодателям в поиске необходимых сотрудников Запорожская городская служба занятости начала использовать новую форму работы – «видео-вакансии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Такая услуга «видео-вакансия» совершенно бесплатная. Кто желает просмотреть уже созданные видео-вакансии, могут зайти на официальные страницы Запорожского областного центра занятости видео-хостинга YouTube и в Facebook и так увидеть уже отправленные им видео.

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Все желающие, которые ищут работу или работодатели могут обратиться за помощью по вопросам действующего законодательства о занятости в любой центр занятости областного центра.

Запорожский городской центр Занятости находится по адресу:

ул. Рекордная, 16-б,

Южный районный центр занятости расположен по ул. Комарова, 11,

Правобережный районный центр занятости находится по пр. Инженера Преображенского, 33, Шевченковский районный центр занятости расположен по ул. Круговая, 165.