В Запорожье автоугонщик попытался забрызгать полицейских баллончиком со слезоточивым газом (ВИДЕО)

Сотрудники Патрульной полиции Запорожья предотвратили попытку угона автомобиля. Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 26 декабря внимание правоохранителей привлек автомобиль на улице Комарова.

В транспортном средстве загорелся стоп-сигнал, приблизившиеся к транспортному средству правоохранители замели на дверной ручке авто следы взлома. В салоне авто сидел мужчина, который наотрез отказался выходить из авто и предъявлять документы. В руках у подозреваемого правоохранители заметили газовый баллончик, который мужчина попытался применить против полицейский. Правоохранители были вынуждены надеть на угонщика наручники.

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Полицейские установили владельца транспортного средства и вызвали его на место происшествия. Потерпевший опознал свои вещи, который успел присвоить злоумышленник.