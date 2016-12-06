В Запорожье водители устроили драку на автозаправке (ФОТО)

Вчера утром в Запорожье сотрудники Патрульной полиции Запорожья задержали двоих мужчин по подозрению в нанесении телесных повреждений. Как заявили в пресс-службе ведомства, в 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на заправке, находящейся на пересечении улиц Каховской и Гребельной, двое неизвестных избили водителя.

Как рассказал патрульным заявитель, находясь за рулем автомобиля ЗАЗ, его подрезал автомобиль Chevrolet Aveo. Из него выбежали двое мужчин, которые начали его избивать, также подозреваемые оторвали в его машине зеркало заднего вида и отобрали ключи от авто.

Читайте также: Полицейские задержали мужчину, устроившего погром в доме бывшей жены (ФОТО)

На месте происшествия патрульные заметили и задержали одного из подозреваемых, второй, увидев правоохранителей, попытался скрыться от полиции на своем автомобиле. Его автомобиль удалось заблокировать на улице Тиражной.

На место происшествия были вызваны сотрудники Днепровского отделения полиции.