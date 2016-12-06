В Запорожье водители устроили драку на автозаправке (ФОТО)

06.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

15284930_1176854605725982_6788285981492144191_n

Вчера утром в Запорожье сотрудники Патрульной полиции Запорожья задержали двоих мужчин по подозрению в нанесении телесных повреждений. Как заявили в пресс-службе ведомства, в 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на заправке, находящейся на пересечении улиц Каховской и Гребельной, двое неизвестных избили водителя.

Как рассказал патрульным заявитель, находясь за рулем автомобиля ЗАЗ, его подрезал автомобиль Chevrolet Aveo. Из него выбежали двое мужчин, которые начали его избивать, также подозреваемые оторвали в его машине зеркало заднего вида и отобрали ключи от авто.

Читайте также: Полицейские задержали мужчину, устроившего погром в доме бывшей жены (ФОТО)

На месте происшествия патрульные заметили и задержали одного из подозреваемых, второй, увидев правоохранителей, попытался скрыться от полиции на своем автомобиле. Его автомобиль удалось заблокировать на улице Тиражной.

На место происшествия были вызваны сотрудники Днепровского отделения полиции.

15349571_1176854489059327_8318856204520835142_n 15391147_1176854505725992_938666947503126458_n 15326366_1176854485725994_4934033574638033149_n

Читайте также

РЕКЛАМА REDTRAM

Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

О Нас | Контакты | Рекламодателям